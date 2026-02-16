Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÃæ¿´Éô¤ÎÊâ¤ß¤òËÜ»æ¤Î²áµî¼Ì¿¿¤äµ­»ö¤Ç¤¿¤É¤ë¡Ö¤Ë¤·¤¸¤ó¼Ì¿¿Å¸¡×¤¬16ÆüÀµ¸á¤«¤é¡¢À¾Æî³Ø±¡Âç¤ÎÀ¾Æî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÆ±¶èÀ¾¿·6ÃúÌÜ¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£³Ø¹»¤ä¾¦Å¹³¹¡¢³¤´ß¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦³¹¤Îº£ÀÎ¤ò¡¢Å¸¼¨¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀ¾¿·¤òÃæ¿´¤ËÆ£ºê¡¢É´Æ»¡¢¹â¼è¤Ê¤É¤ÎÃÏ¶è¤â´Þ¤à·×Ìó160ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£¸½ºß¤Î¤è¤«¥È¥Ô¥¢ÄÌ¤ê¤¬³¤´ßÀþ¤À¤Ã¤¿1960Ç¯Âå¤Î¶õ»£¤äÉ´Æ»³¤¿åÍá¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡¢81Ç¯³«¶È¤Î¡ÖÀ¾¿·¥¨¥ë¥â¡¼¥ë¡×¡Ê¸½ºß