IS:SUE IS:SUE¤¬15Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÀèÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦RIN¤Î³èÆ°ºÆ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¸å£´¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î½é¥é¥¤¥Ö¡£¡ÖPhase¡×¡ÖSuper Luna¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£