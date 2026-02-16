ºòÇ¯10·î19Æü¤«¤éº£Ç¯1·î3Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Î½é¸ÄÅ¸¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¤Î¸ø¼°X¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÉÍÅÄ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ØÃí°Õ´­µ¯¤ò¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡ÚÃí°Õ¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ±¿ÍÑ¤ÎInstagram¡ÖÉÍÅÄÁÈÄ¹¤ÈÁÈ°÷¤¿¤Á¡×(@h