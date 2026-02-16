Stripes vs WorldÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§Stripes 48 - 45 World NBA¤ÎStripesÂÐWorld¤¬¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¡ÊInglewood¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏStripes¤¬¥êー¥É¤·48-45¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏStripes¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ­¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Îµ­ºÜ 2026-02-16 09:25:07 ¹¹¿·