ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤¬BBC¤ÎÃæ·Ñ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°»î¹çÃæ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ãæ·Ñ¤ËÎ®¤ì¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¤¬¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î±Ñ¹ñ¡½´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£»î¹çÃæ¤Ë±Ñ¹ñÁª¼ê¤¬²×Î©¤Á¡¢»×¤ï¤º¡ÈF¥ï¡¼¥É¡É¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤òÈ¯¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¥á¥¤¥ó²òÀâ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¯¥é¥à»á¤Ï¡Ö²×Î©¤Á¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·