¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤âÉüµ¢¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThis is Anfield¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËºÆ¤Ó±óÆ£¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±óÆ£¤Ï2·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¡Ê1-0¡Ë¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸å