¡þNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥àUSAvsWORLD¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¡ËNBA¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£Âè3»î¹ç¤ÎÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤ÈÀ¤³¦ÁªÈ´¤Î°ìÀï¤Ï¡¢STRIPES¤Î¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Ê¡¼¥É¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤¬¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖWORLD¡×¤¬ÇÔÂà¡£·è¾¡Àï¤Ï¡ÖUSA STRIPES¡×¤ÈÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¤ÎÂÐ