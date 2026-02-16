カレーの街よこすか推進委員会とカレーの街よこすか事業者部会は1月30日、同日実施の全校一斉カレーの日の一環として、横須賀市立神明小学校で同校6年生を対象にした「ニッポンフードシフト『カレーから日本を考える。』」授業を行った。授業では「ニッポンフードシフト」を展開する農林水産省と「ニッポンフードシフト」の推進パートナーでカレーの街よこすか事業者部会に加盟するハウス食品が講師を務めた。農林水産省大臣