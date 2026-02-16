15日午前、仙北市で男性が屋根からの落雪に巻き込まれ、大けがをしました。仙北警察署の調べによりますと15日午前10時45分ごろ、仙北市田沢湖生保内で76歳の男性が建物の補修作業をしようと脚立にのぼったところ、屋根から雪が落ちてきました。その雪が体にあたった男性は、脚立ごと転倒し鎖骨を折る大けがをしました。