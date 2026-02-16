ターキッシュ・エアラインズとサウスウエスト航空は、大西洋路線でパートナーシップ協定を締結した。ターキッシュ・エアラインズが運航するイスタンブール〜アトランタ・ボストン・シカゴ・デンバー・デトロイト・ロサンゼルス・マイアミ・サンフランシスコ・シアトル・ワシントン線と、サウスウエスト航空が運航するアメリカ国内線を一度に予約できるようになる。サウスウエスト航空は今年、航空会社6社との提携を発表。1月27日か