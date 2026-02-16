トッテナム・ホットスパーのFW浜野まいかが移籍後初ゴールを挙げた。浜野は出場機会を求めて今年1月4日にチェルシーからトッテナムに期限付き移籍した。15日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ（WSL/イングランド女子1部リーグ）第16節ではアストン・ヴィラと対戦。チームメイトのDF古賀塔子、対戦相手のFW土方麻椰とともにスタメン出場した。前半から激しい打ち合いの展開となった中、浜野は4−2のスコアで迎えた72分