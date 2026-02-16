山形県警捜査支援分析課は１２日、昨年県内で認知した刑法犯の検挙率が、７４・３％（全国平均３８・９％）で３年ぶりに全国１位となったと発表した。同課は、県民からドライブレコーダーの映像の提供や１人当たりの余罪の検挙が多かったのが要因とみている。同課によると、認知件数は３１９１件（前年比１３９件増）で、３年連続で増加した。特に全体の約６割を占める万引きなどの「窃盗犯」が、２０２２件（同２０７件増）と