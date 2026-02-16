米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（54）が16日までに自身のインスタグラムを更新。一時帰国中の“仲良し”女子アナ3人旅の様子を投稿した。自身のインスタグラムで「2月の冬休みで一時帰国中です」とつづり始めた。「両親と会ったり、仕事をしたり、友達と会ったり。いつもの仲良し1泊旅。今回もほんっと笑った〜」と、雪景気の中で女子アナウンサーの木佐彩子、佐々木明子との笑顔3ショットや“