ミラノ・コルティナオリンピックは１５日（日本時間１６日未明）、スピードスケート女子５００メートルが行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得。１０００メートルに続く２個目のメダルとなった。山田梨央（直富商事）が３７秒７８で９位、吉田雪乃（寿広）は３７秒９８で１３位だった。スピードに乗れず吉田はフライングと判定されてリズムを崩し、再スタートでは序盤の加速に失敗。スピード