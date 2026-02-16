汚職事件に関連して、ウクライナの元エネルギー相が拘束された/Maxim Shemetov/Reuters（CNN）ウクライナ当局は15日、同国の元エネルギー相が大規模な汚職事件に関連して拘束されたと明らかにした。この人物は国外に出ようとしていたという。汚職を捜査する国家反汚職局（NABU）は、エネルギー相を務めた人物を「ミダス事件」の一環として拘束したと発表した。これは、昨年に大きな政治危機を引き起こしたウクライナのエネルギー分