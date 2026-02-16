ミラノ・コルティナ五輪スキー距離男子３０キロリレーは、ノルウェーが１時間４分２４秒５で優勝。アンカーを務めたヨハネスフロト・クレボ（２９）は今大会４個目の金メダルで、冬季五輪最多を更新する９個目の金メダルを獲得した。スペイン紙「マルカ」はクレボについて「まるでレールの上を滑っているかのようなレースだった」とし「冬季五輪史上、比類なき存在だ。彼（クレボ）はリレーで金メダルを獲得し、トップに立った