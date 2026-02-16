人文書をつくる編集者が、担当した本や影響を受けた本など、人文書の魅力を綴るリレーエッセイの14回目です。「エトセトラブックス」代表で編集者の松尾亜紀子さんは、『部落フェミニズム』などの注目作を刊行してきました。フェミニストの編集者としてのこれまでの歩みを振り返ります。 エトセトラブックスの出版社兼書店の、ある夜の様子。フェミニズムは、女性やジェンダーマイノリティたちのこれ