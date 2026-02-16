フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１６日、ミラノ・コルティナ五輪男子デュアルモーグルで２大会連続銅メダルの堀島行真が銀メダルをつかんだことを報じた。スタジオには、フリースタイルスキー女子モーグルで１９９８年長野五輪金メダルの里谷多英さんがゲスト解説者として出演した。１９９９年にフジテレビに入社した里谷さんは現在、イベント事業局イベント販売企画部で副部長を務め