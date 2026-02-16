関東を中心に店舗展開する激安スーパー“ロピア”は、「同じものならより安く、同じ価格ならより良いものを」を掲げる、コスパ最強のスーパー。もともと精肉店発祥ということもあり、肉のクオリティと価格のバランスが圧倒的です。さらに、総菜・キムチなどのオリジナル商品も多く、「まとめ買いしたくなるテーマパーク感がある」とファンが多いのも特徴。ロピアの人気商品として定着しているのが、「大阪鶴橋 名店の味 黄さん