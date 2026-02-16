巨人の沖縄キャンプ３日目がスタート。気温２１度の陽気の下、野手陣がセルラースタジアムでウォーミングアップを開始した。午前１０時４０分からライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を実施。田中将大投手、則本昂大投手、マタ投手、ハワード投手、ウィットリー投手が登板する予定だ。