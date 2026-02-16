TOPPING DX9 Discrete ヘッドフォンアンプだけでいいのか問題 ポータブルオーディオ界隈においてはリスニングがヘッドフォン中心、それどころかスピーカーリスニングが皆無というユーザも少なくないが、購入を検討するアンプの機能が、ヘッドフォンアンプオンリーだと、物足りなさを感じてしまわないだろうか? 筆者は少なからず感じてしまうタチだ。 具体的にはDACも欲しいところ。