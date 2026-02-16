俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第4話が15日に放送され、衝撃展開の連続に反響を呼んでいる。【写真】相関図に変化！ ”ある人物”が消えた…第4話では、早瀬（鈴木亮平）が麻友（黒木メイサ）から「儀堂から連絡があった」と告げられる場面から大きく動き出す。すでに自らの手で埋めたはずの儀堂からの連絡に動揺しながらも、早瀬は“儀堂のフリ”を続けるしかない状況に追い