1974年にNYで誕生し、今年ブランド創立50周年を迎えた人気ブランド「レスポートサック（LeSportsac）」と集英社のファッション誌のコラボが今年も実現。5度めとなる今回のスペシャルコラボは、2026年春の新作柄や人気の定番柄を使用した「大小ポーチセット」が、「MAQUIA」「BAILA」「eclat」「LEE」の4誌の各4月号に特別付録として登場する。 2月20日（金）発売の「MAQUIA（マキア）」通常版4月号を皮切りに、「BAIL