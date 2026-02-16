発足33年となる、福岡県うきは市のボランティア点字サークル「点筆の会」（野上満男代表、6人）は毎月、点訳した新聞記事などを市内の点字が必要な人の元に届けている。点字は、音で聴く情報と比べて、繰り返したり、ゆっくり読んだりと、読者それぞれのペースで読めるのが利点で、好評という。