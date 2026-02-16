2月15日午後、上越市の国道8号線で男性(86)の運転する軽トラックと小学校教師の男性が運転する普通乗用車が衝突し86歳男性が意識不明の重体となっていましたが、15日午後11時55分死亡しました。死亡したのは、上越市上名柄の無職 山岸一雄さん(86)です。山岸さんは15日午後3時半すぎ、上越市夷浜にあるスーパーの駐車場から軽トラックを運転し国道に出ようとしたところ、小学校教師の男性(29)の運転する普通乗用車と衝