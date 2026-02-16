ファッション誌『non-no』の専属モデルで、女優としても活躍中の菊地姫奈が、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！ 菊地姫奈 ©三瓶康友／集英社 【プロフィール】菊地姫奈（きくち・ひな）2004年10月19日生まれ茨城県出身身長160㎝『菊地姫奈カレンダーブック2026』（集英社）が2月20日（金）に発売！2月28日（土）にHMV&BOOKS SHIBUYAで発売