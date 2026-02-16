実質GDP１次速報値（2025年 第4四半期）08:50 結果0.1% 予想0.5%前回-0.7%（-0.6%から修正）（前期比) 結果0.2% 予想1.6%前回-2.6%（-2.3%から修正）（前期比年率) 結果3.4% 予想3.2%前回3.5%（3.4%から修正）（GDPデフレータ・前年比)