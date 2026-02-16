TN-400BT-X/TB(ターコイズブルー) ティアックは、Bluetoothトランスミッターを搭載したアナログターンテーブル「TX-400BT-X」のターコイズブルーモデルを数量限定で発売した。日本国内ではTEAC公式オンラインストアでの専売モデルとなる。直販価格は71,280円。 南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げを施したモデル