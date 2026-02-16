プロレスリング・ノアは１５日、公式「Ｘ」で３・２０神戸大会の前売り券が「予定枚数」終了したことを発表した。ノアは「Ｘ」で「３月２０日・神戸サンボーホール大会のチケットは各プレイガイド予定枚数終了となっております」と発表した。さらに「明日、追加販売を行います。ご購入を検討されているお客様は追加販売までしばらくお待ちください。販売開始時間が分かり次第、お知らせいたします」と告知した。３・２０神戸