ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャッチボールなどを行って汗を流した。昨季、メジャー２年目で初めてシーズンを完走。チームで唯一先発ローテを守って３０登板で１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残すと、ポストシーズンでも２登板連続完投など大車輪の活躍を見せた。ワールドシリーズでも後がなかった第６戦で先発して勝利