去年10月から12月のGDP＝国内総生産は、年率プラス0.2パーセントで2期ぶりのプラス成長となりました。内閣府が発表した去年10月から12月のGDPの成長率は、物価の変動を除く「実質」で前の3か月と比べて0.1パーセント上昇しました。2期ぶりのプラス成長で、年率に換算するとプラス0.2パーセントでした。項目ごとに見ますと、GDPの半分以上を占める「個人消費」は、プラス0.1パーセントでした。冬のボーナスが増えていることなどから