１６日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２７１円高の５万７２１２円と反発。 主力株を中心に広範囲に買い戻され、日経平均株価は反発して始まった。前週末の欧州株市場は高安まちまちで、米国でも方向感が定まらずＮＹダウは小高く引けたが、朝方には３００ドル強下げるなど不安定な値動き。ハイテク株が冴えず、ナスダック総合株価指数は取引終盤に軟化しマイナス圏で引けた。ただ、１月の米