3月6日に公開される韓国映画『しあわせな選択』で主演を務めたイ・ビョンホンと監督のパク・チャヌクの来日が決定した。 参考：イ・ビョンホンが狂気に走るパク・チャヌク新作『しあわせな選択』本ビジュアル＆本予告 『オールド・ボーイ』『別れる決心』などで知られるパク・チャヌクが監督を務めた本作は、“突然の解雇”という現実を独自の視点で描いた人間ドラマ。第82回ヴェネチア国際映画祭でワー