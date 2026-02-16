正確な診断を得るためには、認知機能検査や画像診断など複数の検査を組み合わせた総合的な評価が必要です。近年では脳内のアミロイドβを確認できる検査も登場し、診断の精度が向上しています。どのような検査が行われるのか、それぞれの検査の目的と内容について解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パ&#