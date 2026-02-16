Stripes vs Stars日付：2026年2月16日（月）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：Stripes 42 - 40 Stars NBAのStripes対Starsがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはStripesがリードし42-40で終了する。試合はStripesの勝利となった。 注）日時の表記はすべて日本時間での記載 2026-02-16 09:05:07 更新