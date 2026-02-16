16日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比280ポイント高の3万4755ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万4482.79ポイントに対しては272.21ポイント高。 株探ニュース