内閣府が１６日発表した２０２５年１０〜１２月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比０・１％増だった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算では０・２％増で、２四半期ぶりのプラス成長となった。家計の実感に近い名目ＧＤＰは前期比０・６％増、年率換算で２・３％増だった。