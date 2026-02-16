ミラノ・コルティナ五輪アルペンスキー女子滑降（８日）で転倒し、左足脛骨を複雑骨折したリンゼイ・ボン（４１＝米国）が４度目の手術を行った。米国スキー・スノーボード連盟のソフィー・ゴールドシュミット会長によると、ボンは１５日に手術を受けたという。近日中に米国へ戻って５度目の手術を受ける予定で、同会長は「彼女（ボン）をサポートしてくれる素晴らしいチームがいます」と強調した。ボンは大会前に左前十字靱