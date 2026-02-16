DeNAヒュンメルは小学生時代に父の仕事の都合で代官山に住んでいたDeNAに新加入したクーパー・ヒュンメル外野手は、小学生時代に東京・代官山で暮らしていた経験を持つ。22年も前のことだけに「ちゃんとは覚えていない」というものの、忘れられない味や小さな思い出はいくつも心に残っている。「代官山に住んでいた時に、特に食事が印象に残っています。その中でも恵比寿の方にあったカレー屋さんが、どういった場所かはちゃんと