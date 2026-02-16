前ヤクルト監督で野球解説者の高津臣吾氏（５７）が１５日（日本時間１６日）、米アリゾナ州グレンデールのホワイトソックスのキャンプ地を訪問し、まな弟子の村上宗隆内野手（２６）の今季成績を“予想”した。専門局「ＣＨＳＮ」が伝えたもので、村上が何発打てるか聞かれた高津氏は「５５（笑）」と即答。「うそうそ」と冗談だったとしながら、「そんなに、打てないイメージはない。しっかりとアジャスト、コンタクトしてい