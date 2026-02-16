去年10月から12月までのGDP=国内総生産は、年率は0.2%のプラスで、2四半期ぶりのプラス成長となりました。内閣府が先ほど発表した去年10月から12月期のGDP=国内総生産は、「実質」で前の期と比べ0.1%のプラスとなりました。年率に換算すると0.2%のプラスで、2四半期ぶりのプラス成長ですが、民間の予測を大きく下回りました。トランプ関税の影響が和らいだほか企業の設備投資が押し上げました。ただ、GDPの5割余りを占める個人消費