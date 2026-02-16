2月12日のAmazon売れ筋ランキング「本」部門で60位に食い込んでいたのが、『誕生45周年記念 GUNPLA PERFECT MASTER BOOK』（小学館）である。名前の通りガンプラについて紹介したムックだが、「ガンプラとはどういう製品なのか」を俯瞰して眺められる良書である。 参考：『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』はパンフレットもすごい！複雑怪奇な“アリュゼウス”の設定画も ■作品順ではなく「アイデア順」で読み解く