¤¤¤¤°å¼Ô¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£³«¶È°å¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö³«¶È°å¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î»Å»ö¤È¤Ï¶ËÃ¼¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡¢¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë22¤ÎÈ¯ÁÛ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦¾¾±ÊÀµ·±»á¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡£63ºÐ¤Î¾®»ù³°²Ê°å¤¬¡ÖËÜ²»¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÚÁ°ÊÔµ­»ö¡Û¡Ø¡Ú¶ÄÅ·¡Û¤³¤ì¤Ï¥­¥Ä¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤Î¶ÐÌ³°å¡×¤È¡Ö³«¶È°å¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£¡Ö¤Þ¤º»Ï¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¼Î¤Æ¤ëÃ»µ¤¤ÏÂ»µ¤