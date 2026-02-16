◇NBAオールスターゲームUSAvsWORLD（2026年2月15日インテュイット・ドーム）NBAは15日（日本時間16日）に「オールスターゲーム」をカリフォルニア州ロサンゼルスのインテュイット・ドームで開催。第2試合の米国出身の若手「USA STARS」と米国出身のベテラン「USA STRIPES」の一戦は、ディアロン・フォックス（スパーズ）のブザービーターでSTRIPESが勝利した。昨季のオールスターゲームは4チームによるトーナメントが新