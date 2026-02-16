［J１百年構想リーグEAST第２節］柏 １−２ 東京V／２月15日／三協フロンテア柏スタジアムまさかの開幕２連敗だ。2023年、24年シーズンはともにJ１で17位に低迷していた柏は、昨季に就任したリカルド・ロドリゲス監督の下、25年シーズンは完成度の高いポゼッションサッカーでリーグを席巻。最終順位は２位だったが、最終節まで優勝争いを繰り広げるなど大躍進を見せた。迎えたリカルド体制２年目の今季。J１百年構想リーグで