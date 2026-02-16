東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.18高値182.28安値181.18 183.01ハイブレイク 182.65抵抗2 181.91抵抗1 181.55ピボット 180.81支持1 180.45支持2 179.71ローブレイク ポンド円 終値208.44高値209.33安値207.93 210.60ハイブレイク 209.97抵抗2 209.20抵抗1 208.57ピボット 207.80支持1 207.17支持2 206.40ロ&#1254