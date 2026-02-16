東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.59高値9.62安値9.53 9.72ハイブレイク 9.67抵抗2 9.63抵抗1 9.58ピボット 9.54支持1 9.49支持2 9.45ローブレイク シンガポールドル円 終値120.90高値121.58安値120.88 122.06ハイブレイク 121.82抵抗2 121.36抵抗1 121.12ピボット 120.66支持1 120.42支持2 119.96ローブレイ