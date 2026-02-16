東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7073高値0.7097安値0.7044 0.7152ハイブレイク 0.7124抵抗2 0.7099抵抗1 0.7071ピボット 0.7046支持1 0.7018支持2 0.6993ローブレイク キーウィドル 終値0.6039高値0.6051安値0.6015 0.6091ハイブレイク 0.6071抵抗2 0.6055抵抗1 0.6035ピボット 0.6019支持1 0.5999