通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑↑↑＞ 2.ドル＜↓＞ 3.スイスフラン＜↓＞ 4.ポンド＜↓＞ 5.カナダドル＜↓＞ 6.ユーロ＜↓＞ 7.NZドル＜↓＞ 8.豪ドル＜↓＞ 2月16日8時18分時点