人気コスプレイヤーえなこが15日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿を披露した。「本日放送の『リモートシェフ』出演させていただきましたカメラの前で料理することあんまりないから緊張した…」と、15日放送のBSフジ「リモートシェフ」（第3日曜後5・00）にクッカーとして出演したことを報告。エプロン姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い〜」「手料理食べたいです」「エプロン